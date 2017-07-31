Sosa’da rakip Boca

Karadeniz Fırtınası'nın orta saha için düşündüğü isimlerden olan eski Beşiktaşlı Jose Sosa'da Trabzonspor'a rakip çıktı.

Milan'ın önümüzdeki sezon kadrosunda düşünülmeyen Arjantinli futbolcuya ülkesinin güçlü takımlarından Boca Juniors kanca attı. Başkan Muharrem Usta'nın bu gelişmeye rağmen kısa süre içinde İtalya'ya giderek Sosa için menajeriyle masaya oturacağı öğrenildi. Tottenham'dan Sissoko da listede.