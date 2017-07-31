 Sosa’da rakip Boca – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sosa’da rakip Boca

    Sosa’da rakip Boca

    Karadeniz Fırtınası'nın orta saha için düşündüğü isimlerden olan eski Beşiktaşlı 'da 'a rakip çıktı.

    Milan'ın önümüzdeki sezon kadrosunda düşünülmeyen Arjantinli futbolcuya ülkesinin güçlü takımlarından Boca Juniors kanca attı. Başkan Muharrem Usta'nın bu gelişmeye rağmen kısa süre içinde İtalya'ya giderek Sosa için menajeriyle masaya oturacağı öğrenildi. Tottenham'dan Sissoko da listede.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sosa’da rakip Boca haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.