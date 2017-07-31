 Sıra gidenlerde – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sıra gidenlerde

    Sıra gidenlerde
    bir yandan yapacağı transferlere yoğunlaşmışken diğer taraftan kadroda şişkinlik yapan ve teknik direktör Ersun Yanal'ın istemediği futbolcuları göndermeye çalışıyor. İbanez, Aykut Demir ve Sefa Yılmaz'ın toplam maliyetleri 14 milyon TL'yi buluyor. Bu yükten kurtulmak isteyen yönetim, oyuncuları elden çıkarabilirse elde edeceği karı Burak Yılmaz transferine yönlendirecek.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sıra gidenlerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.