 Sessiz kapanış – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Sessiz kapanış

    Sessiz kapanış

    , Slovakya kampının son gününde Heerenveen ile oynadığı hazırlık maçında golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada Castillo sakatlandı.

    , Slovakya kampının son gününde Hollanda 1. Ligi ekiplerinden Heerenveen ile oynadığı hazırlık maçında golsüz berabere kaldı: 0-0. Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolseverler de vardı. Maçtan sonra özel bir uçakla Trabzon'a hareket eden Fırtına'da, sakatlanan Castillo maçta yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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