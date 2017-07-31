Burak Trabzonspor'da!
Başkan Usta, 50. yıl şenliğinde büyük müjdeyi verdi: Burak Yılmaz 2 Ağustos’ta bizimle olacak. Bu sezon muhteşem bir takım izleyeceğiz.
GÜZEL BİR TRABZONSPOR
"Sabırsızsınız, 'Geç oldu, geciktik' diyorsunuz. Bu işin sonlanması büyük ihtimalle Trabzon'daki 2 Ağustos şenliğine yetişecek. Burak Yılmaz çubuklu formayı giyecek. 2-3 gün içinde hep beraber mutlu olacağız. Güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz. Hepimizin mutlu olacağı, hepimizi heyecanlandıran, hepimizin arkasından koşacağı harika takımı sizlere izletmenin çabası içindeyiz."
TRABZONSPOR TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUĞU 2010-2011'DİR
Takımın çok değerli şampiyonluklar aldığının altını çizen Usta, "Bundan sonra da alacağız. Biz aslında şampiyonluğu yakın bir zamanda yaşadık. Yeniden şampiyonluklara ihtiyacımız var ama herhalde Trabzonspor tarihinin en önemli şampiyonluğu 2010-2011 şampiyonluğu olacaktır. Şunu yapmayacağız; Biz 7. şampiyonluğumuz olan 2010- 11 şampiyonluğuna da saplanıp kalmayacağız. Şampiyonluklar için yola devam ediyoruz. Bu sene muhteşem bir Trabzonspor'u hep birlikte görmek üzeredir" ifadesini kullandı.
BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ
Birkaç gün içinde İstanbul'da olması planlanan Burak için son anda Beşiktaş'ın da girişimler yaptığı ancak oyuncunun Trabzonspor'a verdiği söz nedeniyle bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
SERVET HARCANDI
Trabzonspor, forvet hattına son 5 yılda 100 milyon TL'yi aşan transfer yaptı ama Burak'ın yerini dolduramadı. Bordo-mavili takımda 2.5 sezon görev yapan yıldız oyuncu, Süper Lig'de 55 gole imza attı. Burak, bordo-mavili formayla 2011- 2012 sezonunda ise 33 golle zirveye çıktı. Tarihinde 4 gol kralı çıkaran Trabzonspor'da en skorer kral oldu.
BOŞLUĞU DOLMADI
2009-10 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe'den gelen Burak Yılmaz'ın, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım, forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Demir, Muhammet Beşir ve Rodallega gibi oyuncular forvette görev yapan isimler oldu. Söz konusu 14 futbolcu, Burak 'ın ardından görev yaptıkları lig maçlarında 78 gole imza atarken, Burak Yılmaz ise tek başına 55 gol atmıştı.
2 KEZ GOL KRALI OLDU
2009-10 ara transfer döneminde transfer olduğu Trabzonspor'da 2.5 sezon forma giyen Burak, 2011-12 sezonunda bordomavili forma ile kaydettiği 33 golle ve 2012-13 sezonunda Galatasaray'da attığı 24 golle 2 sezon üst üste Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Burak'tan sonraki 4 sezonda hiçbir yerli oyuncu Süper Lig'de gol kralı olamadı. 32 yaşındaki Burak, Beijing Guoan formasıyla çıktığı 28 resmi mücadelede ise 19 gol atarak skorer kimliğini Çin'de de devam ettirdi.
ARTILARI
Bitiricilik
Ara pas verme
Kafayla şutlar
Top tutma
EKSİLERİ
Ofsayt farkındalığı
Disiplin
OYUN STİLİ
Duran toplarda etkili
Koşu yoluna pas atar
Sık faul alır
Sık faul yapar
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
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Anadolu’nun gözdesi Hakan
Toplam 1
Yorum
öğretici ben olsam hakanı tutar serdar azizi öneririm bursaya 5 milyon euroya stoper lazımsa süper bir milli takımın süper stoperini çakarım onlara !
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''İşime son verildi!''
Toplam 2
Yorum
YILLARIN KURDU TAZMİNAT ALMADAN GİDER Mİ :-)) FATİH TERİM HİÇ BİR İŞİNİ KOLAY KOLAY YARIDA BIRAKMAZ.. ANCA BIRAKTIRILIR.. EE TABİİ ONUNDA BİR BEDELİ VAR..TAZMİNATINI ALMADAN GİTMEZDİ :-)
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Sola Uğur Çiftçi iddiası
Toplam 1
Yorum
CAROLE GİDERSE 2 Cİ SOL BEK ADAYI..!! AMA İLK 11 SOL BEKİ KESİN YABANCI OLUCAK...!
Burak Trabzonspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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