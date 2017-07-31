 Burak Trabzonspor'da! – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Burak 'da!

    Burak Trabzonspor'da!

    Başkan Usta, 50. yıl şenliğinde büyük müjdeyi verdi: 2 Ağustos’ta bizimle olacak. Bu sezon muhteşem bir takım izleyeceğiz.

    , taraftarların transferi için sabırsızlandığı Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı. Müjdeyi Başkan Muharrem Usta verdi. Trabzonspor'un İstanbul'da Sütlüce Sahil'de Gurbetçi Gençler taraftar grubunun organize yaptığı 50. yılı etkinliklerine Başkan Muharrem Usta da katıldı. Konuşma yapan Usta, taraftarın 'Burak Yılmaz' tezahüratları sonrası şöyle karşılık verdi:

    GÜZEL BİR TRABZONSPOR
    "Sabırsızsınız, 'Geç oldu, geciktik' diyorsunuz. Bu işin sonlanması büyük ihtimalle Trabzon'daki 2 Ağustos şenliğine yetişecek. çubuklu formayı giyecek. 2-3 gün içinde hep beraber mutlu olacağız. Güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz. Hepimizin mutlu olacağı, hepimizi heyecanlandıran, hepimizin arkasından koşacağı harika takımı sizlere izletmenin çabası içindeyiz."

    TRABZONSPOR TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUĞU 2010-2011'DİR
    Takımın çok değerli şampiyonluklar aldığının altını çizen Usta, "Bundan sonra da alacağız. Biz aslında şampiyonluğu yakın bir zamanda yaşadık. Yeniden şampiyonluklara ihtiyacımız var ama herhalde Trabzonspor tarihinin en önemli şampiyonluğu 2010-2011 şampiyonluğu olacaktır. Şunu yapmayacağız; Biz 7. şampiyonluğumuz olan 2010- 11 şampiyonluğuna da saplanıp kalmayacağız. Şampiyonluklar için yola devam ediyoruz. Bu sene muhteşem bir Trabzonspor'u hep birlikte görmek üzeredir" ifadesini kullandı.

    BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ
    Birkaç gün içinde İstanbul'da olması planlanan Burak için son anda Beşiktaş'ın da girişimler yaptığı ancak oyuncunun Trabzonspor'a verdiği söz nedeniyle bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

    SERVET HARCANDI
    Trabzonspor, forvet hattına son 5 yılda 100 milyon TL'yi aşan transfer yaptı ama Burak'ın yerini dolduramadı. Bordo-mavili takımda 2.5 sezon görev yapan yıldız oyuncu, Süper Lig'de 55 gole imza attı. Burak, bordo-mavili formayla 2011- 2012 sezonunda ise 33 golle zirveye çıktı. Tarihinde 4 gol kralı çıkaran Trabzonspor'da en skorer kral oldu.

    BOŞLUĞU DOLMADI
    2009-10 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe'den gelen Burak Yılmaz'ın, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım, forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Demir, Muhammet Beşir ve Rodallega gibi oyuncular forvette görev yapan isimler oldu. Söz konusu 14 futbolcu, Burak 'ın ardından görev yaptıkları lig maçlarında 78 gole imza atarken, Burak Yılmaz ise tek başına 55 gol atmıştı.

    2 KEZ GOL KRALI OLDU
    2009-10 ara transfer döneminde transfer olduğu Trabzonspor'da 2.5 sezon forma giyen Burak, 2011-12 sezonunda bordomavili forma ile kaydettiği 33 golle ve 2012-13 sezonunda Galatasaray'da attığı 24 golle 2 sezon üst üste Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Burak'tan sonraki 4 sezonda hiçbir yerli oyuncu Süper Lig'de gol kralı olamadı. 32 yaşındaki Burak, Beijing Guoan formasıyla çıktığı 28 resmi mücadelede ise 19 gol atarak skorer kimliğini Çin'de de devam ettirdi.

    ARTILARI
    Bitiricilik
    Ara pas verme
    Kafayla şutlar
    Top tutma

    EKSİLERİ
    Ofsayt farkındalığı
    Disiplin

    OYUN STİLİ
    Duran toplarda etkili
    Koşu yoluna pas atar
    Sık faul alır
    Sık faul yapar
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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