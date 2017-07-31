 Adım adım 5000’e – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Adım adım 5000’e

    Adım adım 5000’e

    Karadeniz ekibinde başkan yeni sezon kombinelerindeki hareketsizlikten memnun değil.

    33 bin kombineyi taraftarlarına sunan bunların 4 bin 600'lük bölümünü satabildi. Resmi siteye konuyla ilgili sayaç konuldu. Burak Yılmaz transferinden sonra bu sayacın hızlı işlemesi bekleniyor.

    AÇILIŞA BÜYÜK İLGİ
    Trabzonspor'un 2 Ağustos'ta 50. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerinde karşılaşacağı Deportivo Alaves karşılaşmasına ilgi büyük. Yeni sezonun açılışı gibi de görülen mücadelede taraftarlar özellikle yeni transferleri izlemek için akın ediyor. A2'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın biletleri kapış kapış gidiyor. Yönetim de ilgiden memnun.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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