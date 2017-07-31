Adım adım 5000’e
Karadeniz ekibinde başkan Muharrem Usta yeni sezon kombinelerindeki hareketsizlikten memnun değil.
AÇILIŞA BÜYÜK İLGİ
Trabzonspor'un 2 Ağustos'ta 50. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerinde karşılaşacağı Deportivo Alaves karşılaşmasına ilgi büyük. Yeni sezonun açılışı gibi de görülen mücadelede taraftarlar özellikle yeni transferleri izlemek için akın ediyor. A2'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın biletleri kapış kapış gidiyor. Yönetim de ilgiden memnun.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:12
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
Adım adım 5000’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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