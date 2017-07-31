50. yıl coşkusu
1967’de doğan Anadolu devi Trabzonspor, 50. Kuruluş Yıl Dönümünü İstanbul’da kutladı. Muhteşem organizasyonda yanan binlerce meşale ile gece şehir aydınlandı.
KAN VERDİLER HORON TEPTİLER
Trabzonspor taraftarı 15.00'te toplandığı Sütlüce'de çeşitli etkinliklere katıldı. Kızılay'ın kurduğu çadırda kan veren bordomavililer, kemençeler eşliğinde horon tepti, kolbastı oynadı. İstanbul dışından gelen taraftarlar da bir hayli çoktu. Bordo-mavililer havadan, karadan, denizden bu muhteşem organizasyona katıldı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
50. yıl coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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