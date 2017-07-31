 50. yıl coşkusu – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    50. yıl coşkusu

    50. yıl coşkusu

    1967’de doğan Anadolu devi , 50. Kuruluş Yıl Dönümünü İstanbul’da kutladı. Muhteşem organizasyonda yanan binlerce meşale ile gece şehir aydınlandı.

    'un 50. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul'da olağanüstü bir gece yaşandı. Gurbetçi Gençler taraftar grubunun organizasyonunda her yıl olduğu gibi binlerce taraftar saat 15.00'te Sütlüce'de toplandı. İstanbul'un tarihi semti bordo-mavi renklere boyanırken gündüz saatindeki etkinliklerin ardından havanın kararmasıyla birlikte coşku da arttı. 22.00'de binlerce meşale yakıldı. Sütlüce sahilinde yanan meşaleler geceyi aydınlatırken ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Taraftarlar "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarıyla İstanbul'u inletti.



    KAN VERDİLER HORON TEPTİLER
    Trabzonspor taraftarı 15.00'te toplandığı Sütlüce'de çeşitli etkinliklere katıldı. Kızılay'ın kurduğu çadırda kan veren bordomavililer, kemençeler eşliğinde horon tepti, kolbastı oynadı. İstanbul dışından gelen taraftarlar da bir hayli çoktu. Bordo-mavililer havadan, karadan, denizden bu muhteşem organizasyona katıldı.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    50. yıl coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.