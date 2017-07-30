Yeniler yetişmedi
Çubukçu kampta
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, dün Slovakya'ya gitti. Burada teknik direktör Ersun Yanal ile transfer çalışmalarıyla ilgili durum değerlendirmesi yapan Çubukçu'nun özellikle Yanal'dan takımdan gönderilecek isimlerle ilgili bilgi aldığı vurgulandı.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:03
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Yeniler yetişmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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