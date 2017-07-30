Yeniler yetişmedi

Yeni sezon öncesi Kamil Ahmet, Bongonda ile Kucka'yı kadrosuna katan ve 3 takviye daha yapmayı planlayan Fırtına, bu transferleri Slovakya kampına yetiştiremedi. Bordo-mavililer, Slovakya kampını, Macaristan kampı kadrosu ile tamamlayacak.



Çubukçu kampta

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, dün Slovakya'ya gitti. Burada teknik direktör Ersun Yanal ile transfer çalışmalarıyla ilgili durum değerlendirmesi yapan Çubukçu'nun özellikle Yanal'dan takımdan gönderilecek isimlerle ilgili bilgi aldığı vurgulandı.