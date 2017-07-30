Trabzonspor - Alaves maçı A2’den canlı
Trabzonspor'un, 50'nci kuruluş yıl dönümünde İspanya La Liga ekiplerinden Alaves ile hazırlık maçı oynayacağı açıklandı.
Başkan Usta meşale yakacak
Başkan Muharrem Usta, kulübün 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün İstanbul'da Gurbetçi Gençler grubunun organizasyonuyla gerçekleştirilecek '1 Meşale de Sen Yak' etkinliğine katılacak. Organizasyon Sütlüce Sahili'nde 15.00'te başlayacak, gece de denizde meşaleler yakılacak.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:45
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Trabzonspor - Alaves maçı A2’den canlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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