Trabzonspor - Alaves maçı A2’den canlı

Trabzonspor'un, 50'nci kuruluş yıl dönümünde İspanya La Liga ekiplerinden Alaves ile hazırlık maçı oynayacağı açıklandı.

2 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Stadyumu'nda düzenlenecek kutlama programının ardından saat 21.45'te oynanacak Alaves karşılaşmasına ilişkin bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: "Kale Arkası: 10 TL, Doğu Tribünü: 20 TL, Batı Tribünü (Üst/Yan): 25 TL, VIP Silver: 30 TL, VIP Gold: 35 TL." Maçı A2 kanalı canlı yayınlayacak.



Başkan Usta meşale yakacak

Başkan Muharrem Usta, kulübün 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün İstanbul'da Gurbetçi Gençler grubunun organizasyonuyla gerçekleştirilecek '1 Meşale de Sen Yak' etkinliğine katılacak. Organizasyon Sütlüce Sahili'nde 15.00'te başlayacak, gece de denizde meşaleler yakılacak.