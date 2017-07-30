 Trabzon’da seferberlik – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Trabzon’da seferberlik

    Trabzon’da seferberlik

    Bordo-mavili yönetim forma ve kombine için sürekli çağrı yaparken, AK Parti Trabzon Milletvekili kampanyaya destek verdi

    Trabzonspor yönetimi, kombine ve forma satışlarının yeni transferlerle iyice artmasını bekliyor. Yeni sezonda 25 bin kombine ve 100 bin forma satışı hedefleyen bordo-mavili kulüpte şu ana kadar 4 bin 578 kombine satıldı. Yönetim taraftara sürekli kombine ve forma çağrısı yaparken, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'dan Trabzonspor'a destek geldi.

    CORA, 50 FORMA ALDI
    AK Parti Trabzon'dan 5. sıradan seçilip milletvekili olan Av. Salih Cora, Trabzonspor'a olan desteğini bir kez daha gösterdi. Cora, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın kombine ve forma çağrısına uyarak dün TSClub'a giderek alışveriş yaptı. 50 adet forma, 10 adet de kombine aldığı öğrenilen Cora'nın bu tavrı alkışlandı.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:01
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