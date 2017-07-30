Trabzon’da seferberlik
Bordo-mavili yönetim forma ve kombine için sürekli çağrı yaparken, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora kampanyaya destek verdi
CORA, 50 FORMA ALDI
AK Parti Trabzon'dan 5. sıradan seçilip milletvekili olan Av. Salih Cora, Trabzonspor'a olan desteğini bir kez daha gösterdi. Cora, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın kombine ve forma çağrısına uyarak dün TSClub'a giderek alışveriş yaptı. 50 adet forma, 10 adet de kombine aldığı öğrenilen Cora'nın bu tavrı alkışlandı.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:01
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Trabzon’da seferberlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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