 Sosa ya da Sissoko – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Sosa ya da Sissoko

    Başkan Muharrem Usta, 10 numara transferi için İtalya'ya gidecek.

    Hedefteki isim ise Milan'ın Arjantinli yıldızı Jose . Bu futbolcunun transferini bonservisi de içinde olmak koşuluyla toplam 5 milyon euro'ya bitirmeye çalışacak olan Usta, sezon açılışının ardından İtalya'ya uçacak. Bu transfer için Kucka'nın da devreye sokularak fiyatın aşağıya çekilmesi planlanıyor. Bu arada menajerler tarafından önerilen Tottenham'ın Fransız orta sahası ile ilgili ise Başkan Usta'nın "Uygun bir kiralama bedeli olursa bu transfere de sıcak bakarız" dediği öğrenildi.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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