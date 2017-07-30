Rakip Heerenveen

Fırtına'nın Slovakya'da gerçekleştirdiği 2. etap kamp çalışmaları bugün sona eriyor. 19 Temmuz'dan bu yana Slovakya'da olan Trabzon, bugün TSİ 19.30'da Hollanda Eredivisie Ligi ekibi Heerenveen ile oynayacağı hazırlık maçıyla kampı bitirecek.



4 maçta 2 galibiyet

Slovakya'daki kamp sürecinde 4 hazırlık maçı oynayan Trabzonspor, Macaristan 2. Lig ekibi Dorogi'yi 2-1, Slovakya 1. Lig ekibi Zilina'yı ise 4-3 mağlup etti. Fırtına, Slovakya 2. Ligi'nden Sered ile 3-3 kaldı ve Macaristan 2'nci Ligi'nden Györ'a 2-1 kaybetti.