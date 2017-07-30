Rakip Heerenveen
4 maçta 2 galibiyet
Slovakya'daki kamp sürecinde 4 hazırlık maçı oynayan Trabzonspor, Macaristan 2. Lig ekibi Dorogi'yi 2-1, Slovakya 1. Lig ekibi Zilina'yı ise 4-3 mağlup etti. Fırtına, Slovakya 2. Ligi'nden Sered ile 3-3 kaldı ve Macaristan 2'nci Ligi'nden Györ'a 2-1 kaybetti.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:57
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Rakip Heerenveen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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