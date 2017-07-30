Kadro yine şişti
Trabzonspor'da kiralandıkları takımlardan dönen oyuncular ve yeni transferlerle birlikte oyuncu sayısı arttı, yönetim oyuncu sayısını azaltmak için harekete geçti.
Kadrodaki oyuncusu sayısı 29'a ulaşan Trabzonspor'da yönetimin oyuncu sayısını azaltmak için çalışma başlatıldı. 2016-17 sezonunu 25 kişilik oyuncu kadrosu ile tamamlayan bordo mavililerin özellikle yeni sezonda da takımda düşünülmeyen Aykut Demir, Sefa Yılmaz ve Luis Ibanez gibi isimler ile yollarını ayıracağı, bazı genç oyuncuların da gelişimini hızlandırmak için farklı takımlara kiralanabileceği belirtildi.
TRANSFERLERLE SAYI YİNE ARTACAK
Transfer çalışmalarını da sürdüren ve 3 oyuncuyu daha renklerine bağlamayı planlayan Trabzonspor'da yeni transferlerin de katılmasıyla kadrodaki oyuncu sayısı 32'yi bulacak. Teknik direktör Ersun Yanal ve yönetimin ortak kararla yeni sezonda genç oyuncularla birlikte kadrodaki oyuncu sayısını 23-24'e indirmeyi hedeflediği ve bu noktada da çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
TRANSFER SEFERBERLİĞİ
Bu arada Trabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarını 2 Ağustos'da Medical Park Stadyumu'nda yapılacak kulübün 50'nci yıl kuruluş yıldönümü kutlamalarına kadar tamamlamayı amaçlıyor. Bordo mavililerin forvet oyuncusu Burak Yılmaz ve stoper Serdar Taşçı transferleri son aşamaya getirdiği, orta sahaya da bir takviye yaparak transfer çalışmalarını noktalayacağı kaydedildi.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:15
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Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi!
Toplam 1
Yorum
fb190777 bursa son bir kaç senedir fena kazık yiyor özellikle dikkat edin. mesela bu sene kayseri bir forvet aldı 3 milyon euroya asamuahdı galiba işte bu oyuncuyu bursaya 3 ay öncen 10 milyon euroya teklif ettiler az daha alıyorlardı kapısından dönüldü. bursanın acilen çalıştığı bazı menajerleri değiştirmesi gerekiyor . yazık yani her şey ortada bu kadar fark olur mu. saçacak paranız mı var?
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Lucescu'dan 8 maddelik manifesto
Toplam 22
Yorum
gas bu maddelerin yönetimin bazı yetkilerini ve özellikle tudoru tamamen etkisiz bırakıyor luce gelecekse tudoru yollasınlar öyle devam etsinler
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Galatasaray'a Manchester United'dan transfer
Toplam 30
Yorum
engin futbolcu koca ariyorun sanırım sen
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