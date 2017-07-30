Hayırlı olsun
Trabzonspor, Serdar Taşçı ile 3 yıllık ön protokol imzaladı, Burak’ın transferi de Çin ile yapılan yazışmalar sonrası dün tamamlandı. İki futbolcu 2 Ağustos’taki kutlamada taraftar ile buluşacak
BULUŞMA 2 AĞUSTOS'TA
Çin ekibi Beijing ile 4 milyon euro'ya el sıkışan Trabzonspor, daha önce anlaşma sağladığı Burak Yılmaz'ın sözleşme için resmi yazışmaları dün gece tamamladı. Bu iki futbolcunun 2 Ağustos'taki 50. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde çubukçu forma ile sahaya çıkacağı belirtiliyor. Serdar ve Burak için Şenol Güneş Stadyumu'nda muhteşem bir şölen eşliğinde imza töreni düzenlenecek.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
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