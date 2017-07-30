Hayırlı olsun

Trabzonspor, Serdar Taşçı ile 3 yıllık ön protokol imzaladı, Burak’ın transferi de Çin ile yapılan yazışmalar sonrası dün tamamlandı. İki futbolcu 2 Ağustos’taki kutlamada taraftar ile buluşacak

Bordo-mavililer, Spartak Moskova'nın 30 yaşındaki stoperi Serdar Taşçı ve Beijing Guoan'ın 32 yaşındaki forveti Burak Yılmaz'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Yönetim, geçen hafta yoğun mesai harcadığı iki transfer için dün gece geç saatlere kadar yazışmalar yaparken, sonunda Serdar ve Burak'ı bordo-mavi yapmayı başardı. Dün İstanbul'a gelmesi beklenen Serdar'ın ise eşyalarını toplamak için süre istediği, büyük ihtimalle bugün Türkiye'de olacağı belirtildi. Serdar'ın yıllığı 1.8 milyon euro'dan 3 senelik imza atacağı belirtildi. Yönetim, Serdar'dan sonra dün Burak'ın işini bitirmek için de son hamlelerini yaptı.



BULUŞMA 2 AĞUSTOS'TA

Çin ekibi Beijing ile 4 milyon euro'ya el sıkışan Trabzonspor, daha önce anlaşma sağladığı Burak Yılmaz'ın sözleşme için resmi yazışmaları dün gece tamamladı. Bu iki futbolcunun 2 Ağustos'taki 50. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde çubukçu forma ile sahaya çıkacağı belirtiliyor. Serdar ve Burak için Şenol Güneş Stadyumu'nda muhteşem bir şölen eşliğinde imza töreni düzenlenecek.