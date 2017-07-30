Burak Yılmaz, Trabzonspor'da!
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor'un 50. yıl kutlamasında yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ı transfer ettiklerini açıkladı.
Muharrem Usta, sözlerini ''Belki biraz gecikti ama 2 Ağustos'a daha 3 gün var. Sizin de bizim de çok istediğimiz isimler, o tarihte inşallah açıklanacak. Bu işler kolay olmuyor. Gecikti biraz ama çok çalışıyoruz'' şeklinde sürdürdü.
"TRABZONSPOR TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUĞU 2010-2011 ŞAMPİYONLUĞUDUR"
Bordo-mavili takımın bugüne kadar çok önemli şampiyonluklar kazandığını hatırlatan Usta, "Trabzon çok değerli şampiyonluklar aldı. Bundan sonra da alacağız. Biz aslında şampiyonluğu yakın bir zamanda yaşadık. Yeniden şampiyonluklara ihtiyacımız var ama herhalde Trabzonspor tarihinin en önemli şampiyonluğu 2010-2011 şampiyonluğu olacaktır. 7. şampiyonluğumuz olan 2010-11 şampiyonluğuna da saplanıp kalmayacağız. Daha nice şampiyonluklar için yola devam ediyoruz. Bu sene muhteşem bir Trabzonspor'u hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor camiasının yeni başarılara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Muharrem Usta, "Bundan sonra da nice büyük tarihler yazmak için el ele vererek, kenetlenerek Trabzonspor'un arkasından büyük başarılara koşmak için hep beraber yolculuğa devam edeceğiz. Trabzonspor büyük bir marka. Dünyanın neresine gidersek gidelim bu heyecanı her yerde görüyoruz. Hepimizin yeni başarılara ihtiyacı var. Yeni başarılar ve şampiyonluklar için olağanüstü gayretle koşturuyoruz. Birlikte büyük başarılara imza atacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.
TRABZONSPOR'UN 50. YILI MEŞALELERLE KUTLANDI
Sütlüce Parkı'nda düzenlenen etkinlikte binlerce bordo-mavili taraftar bir araya geldi.
Sanatçıların konserleri ve yöresel oyunlara sahne olan organizasyona Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Etkinliğin son bölümünde çok sayıda Trabzonspor taraftarı Sütlüce sahilinde meşaleler yakarak bordo-mavili kulübün 50. yılını kutladı.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:06
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Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi!
Toplam 1
Yorum
fb190777 bursa son bir kaç senedir fena kazık yiyor özellikle dikkat edin. mesela bu sene kayseri bir forvet aldı 3 milyon euroya asamuahdı galiba işte bu oyuncuyu bursaya 3 ay öncen 10 milyon euroya teklif ettiler az daha alıyorlardı kapısından dönüldü. bursanın acilen çalıştığı bazı menajerleri değiştirmesi gerekiyor . yazık yani her şey ortada bu kadar fark olur mu. saçacak paranız mı var?
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Lucescu'dan 8 maddelik manifesto
Toplam 22
Yorum
gas bu maddelerin yönetimin bazı yetkilerini ve özellikle tudoru tamamen etkisiz bırakıyor luce gelecekse tudoru yollasınlar öyle devam etsinler
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Galatasaray'a Manchester United'dan transfer
Toplam 30
Yorum
engin futbolcu koca ariyorun sanırım sen
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