Aksoy: Sürprizlere hazırlanın

YÖNETİCİ Emre Aksoy, transfer mesajı verdi. Aksoy, Twitter'dan, "Gündemde konuşulan ve taraftarlarımızın dört gözle beklediği oyuncular dışında sürprizlerimiz olacak. Taraftarımıza beklediğinden fazlasını vereceğiz. Kombine ve formaları tüketmek de artık sizin göreviniz" dedi.