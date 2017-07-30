 Aksoy: Sürprizlere hazırlanın – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Aksoy: Sürprizlere hazırlanın

    Aksoy: Sürprizlere hazırlanın
    YÖNETİCİ Emre Aksoy, transfer mesajı verdi. Aksoy, Twitter'dan, "Gündemde konuşulan ve taraftarlarımızın dört gözle beklediği oyuncular dışında sürprizlerimiz olacak. Taraftarımıza beklediğinden fazlasını vereceğiz. Kombine ve formaları tüketmek de artık sizin göreviniz" dedi.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:03
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