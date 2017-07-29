 Sıra Sosa’da – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Sıra ’da

    Sıra Sosa’da

    Serdar Taşçı ve Burak Yılmaz transferlerinde mutlu sona ulaşan Başkan Usta şimdi de Milan’ın 10 numarası için İtalya’ya gidecek.

    Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, Serdar Taşcı ve Burak Yılmaz transferlerinden sonra 'yı bitirmek için de harekete geçti. Başkan Usta'nın, Milan'la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki 10 numara için İtalya seferine çıkacağı biliniyor. Milan kulübü yetkilileri ile Juraj Kucka'nın transferinde kurulan ilişkileri kullanarak transferi daha uygun maliyetlerle gerçekleştirmeye çalışacak olan Başkan Usta'nın, oyuncuya ise yıllık 2 milyon 250 bin euro teklif etmesi bekleniyor. Sosa ise daha önce yıllık 4 milyon euro talep etmişti. Teknik direktör Ersun Yanal, Arjantinli 10 numara için, "Gelirse bize büyük katkı yapar. Kalitesini göstermiş bir isim" dediği belirtiliyor.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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