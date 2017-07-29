 Onazi’den mutlusu yok – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ’den mutlusu yok

    Onazi’den mutlusu yok
    Alacakları için bordo-mavili kulübe ihtar çeken ve bu nedenle satış listesine konulan sorunların çözülmesi sonrasında kampın en iyilerinden biri oldu. Kendini çok iyi hissettiğini belirten 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, "Bu takımda çok mutluyum, artık sorunlar geride kaldı. Bu sezon bütün gücümle savaşacağım ve takımımız başarılı olacak. 50. yılın önemini hepimiz biliyoruz. Bu sezon daha çok gol atacağımın sözünü verebilirim" diye konuştu.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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