 Kucka’ya övgü – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ya övgü

    Kucka’ya övgü

    Bordo-mavililerin Slovak futbolcusu , bu sezon şampiyonluk istediklerini söyledi.

    35 yaşındaki stoper, "'nın gelmesi çok faydalı oldu. Bu sene kulübümüz 50'inci yılını kutluyor. Onun için biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede ligi tamamlamak istiyoruz. Şampiyonluğa oynamak istiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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