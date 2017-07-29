Kahkaha sesleri

Fırtına dün Slovakya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.

Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda pas çalışmalarına ağırlık verildi. Oyuncuların bir bölümünün dans cezalı gerçekleştirdiği pas çalışmaları neşeli anların yaşanmasına neden oldu. Akşam ise taktik çalıştılar.