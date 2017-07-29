 Kahkaha sesleri – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kahkaha sesleri

    Kahkaha sesleri

    Fırtına dün Slovakya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.

    Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda pas çalışmalarına ağırlık verildi. Oyuncuların bir bölümünün dans cezalı gerçekleştirdiği pas çalışmaları neşeli anların yaşanmasına neden oldu. Akşam ise taktik çalıştılar.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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