Ersun Yanal forvette alternatifsiz kaldı

Karadeniz ekibinin Slovakya kampında oynadığı ilk hazırlık maçı Dorogi karşısında forma giyen ve bir gol kaydeden Dame N'Doye, sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kamp döneminde verimli olamadı. Forvet hattında alternatif sıkıntısı yaşayan teknik direktör Ersun Yanal'ın kamp sürecinde N'Doye'u yeni sezona daha iyi hazırlaması bekleniyordu ancak tecrübeli oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle Yanal ondan verim alamadı. Bordo- mavililerde şu anda forvet hattında tek alternatif olarak Rodallega bulunuyor.