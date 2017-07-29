 Castillo bu kez gaza bastı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    bu kez gaza bastı

    Castillo bu kez gaza bastı

    Geçen sezon beklentilerin gerisinde kalan yıldız futbolcu, kampın en formda oyunculardan biri.

    Adı birçok kulüp ile anılmasına rağmen takımda kalan 'nun kanattaki rekabete büyük etki etmesi bekleniyor. Yanal da 24 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat için, "Potansiyelini bildiğimiz, bundan yana tereddüt duymadığımız bir oyuncu. Seviyesini yükseltmesi çok sevindirici. Bu sezon önemli katkılar yapacaktır" yorumlarını yapıyor.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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