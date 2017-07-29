 50. yıl için taraftara hediye yağmuru – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    50. yıl için taraftara hediye yağmuru

    50. yıl için taraftara hediye yağmuru
    , 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 50 taraftara hediye dağıtacak. "İyi ki doğdun Trabzonspor" başlığıyla yapılan açıklamada, "50. yılda 50 taraftarımıza 50 büyük ödül" denildi. 2 kişiye THY ile Avrupa'ya uçak bileti, 35 kişiye çubuklu forma, 4 kişiye derbi bileti, 5 kişiye forma, 4 kişiye de kale arkası kombine hediye edilecek.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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