Trabzonspor'da mesai sürdü
Trabzonspor'un yurt dışı 2. etap kamp çalışmaları Slovakya'da sürüyor.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında bir antrenman gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda pas çalışması yaptı. Daha sonra taktik organizasyonlara geçildi.
Sakatlıkları bulunan Jan Durica ve Ogenyi Onazi, antrenmana katılmadı. Bu futbolcuların kondisyon salonunda çalıştıkları belirtildi.
Slovakya kampında yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek Trabzonspor, 30 Temmuz Pazar günü Hollanda'nın Heerenveen takımı ile hazırlık maçı oynadıktan sonra kampı tamamlayarak Trabzon'a dönecek.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:08
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Lucescu'nun Galatasaray kararı
Toplam 6
Yorum
idris muhtemelen galatasaray tarihinin en kötü yönetimi bu yönetimdir
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Eleştiriler erken başladı
Toplam 21
Yorum
advers Birbirine benzer goller yiyoruz bunun için mi çalışıyoruz , Beşiktaş nasıl kolay gol yer rakiplere kopya veriyoruz !
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Selçuk gidecek
Toplam 43
Yorum
sneijder selçuğu beyenenler varsa pes artık
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