 Trabzonspor'da mesai sürdü – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Trabzonspor'da mesai sürdü

    Trabzonspor'da mesai sürdü

    Trabzonspor'un yurt dışı 2. etap kamp çalışmaları Slovakya'da sürüyor.

    Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında bir antrenman gerçekleştirdi.

    Karadeniz ekibi, ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda pas çalışması yaptı. Daha sonra taktik organizasyonlara geçildi.

    Sakatlıkları bulunan Jan Durica ve Ogenyi Onazi, antrenmana katılmadı. Bu futbolcuların kondisyon salonunda çalıştıkları belirtildi.

    Slovakya kampında yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek Trabzonspor, 30 Temmuz Pazar günü Hollanda'nın Heerenveen takımı ile hazırlık maçı oynadıktan sonra kampı tamamlayarak Trabzon'a dönecek.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:08
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