 Onazi fırtına gibi – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    fırtına gibi

    Onazi fırtına gibi

    Kucka'nın gelmesi ile yedek kalma riski ile karşı karşıya kalan , kampın en iyilerinden oldu...

    Yönetim, alacakları için kulübe ihtar çeken 'yi satış listesine koymuştu. Sorunların çözülmesinin ardından takıma katılan Onazi, gösterdiği performansla dikkat çekti. Kucka'nın gelmesi ile yedek kalma riski ile karşı karşıya kalan Onazi, kampın en iyilerinden oldu, Zilina maçında iki asist yapmayı da başardı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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