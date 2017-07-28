 En skorer isimler Yazıcı&Rodallega – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    En skorer isimler Yazıcı&

    En skorer isimler Yazıcı&Rodallega
    Slovakya'da 4 hazırlık maçı oynayan Trabzonspor'da, Yusuf Yazıcı ile Rodallega 4 maçta attıkları 2'şer golle hazırlık karşılaşmalarının en skorer isimleri oldular. Özellikler geride kalan sezonda lig ve kupada 6 gol ve 10 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki 'nın skora katkı sağlamaya devam etmesi, teknik heyeti de memnun etti.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:33
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