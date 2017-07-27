Taşçı bugün açıklanacak
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın yerli kontenjanında da oynayabildiği için transferinin gerçekleşmesini çok istediği Serdar Taşçı için başkan Muharrem Usta, bizzat Rusya'ya gitmişti.
Burada Spartak Moskova kulübü yetkilileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştiren Başkan Usta, transferde önemli mesafe kat etti.
30 yaşındaki stoperin babasının da katıldığı görüşmelerin bugün de devam edeceği ve aradaki küçük pürüzlerin giderilerek transfere resmiyet kazandırılacağı öğrenildi. Bu arada bordo-mavili kulüp daha önce Serdar Taşçı ile her konuda anlaşmaya vardığı için oyuncunun transferi sadece kulübüyle anlaşmaya kaldı. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Serdar'a 1.8 milyon euro ödenecek.
30 yaşındaki stoperin babasının da katıldığı görüşmelerin bugün de devam edeceği ve aradaki küçük pürüzlerin giderilerek transfere resmiyet kazandırılacağı öğrenildi. Bu arada bordo-mavili kulüp daha önce Serdar Taşçı ile her konuda anlaşmaya vardığı için oyuncunun transferi sadece kulübüyle anlaşmaya kaldı. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Serdar'a 1.8 milyon euro ödenecek.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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