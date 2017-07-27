Rodallega ‘32’ oldu
Bordo-mavili ekibin forveti Rodallega'ya 32. yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Kolombiyalı golcünün, Slovakya kampında kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirtildi. Kesilen pastanın ardından Rodallega'yı teknik ekip ve takım arkadaşları tebrik etti.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:40
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