Rekabete hazırım
Yeni transfer Ahmet Çörekçi: Eskişehirspor’a dönme iddiaları doğru değil. Beni aradılar, telefonumu açmadım. Pereira’dan öğreneceğim çok şey var ama buraya oynamaya geldim.
Fırtına'nın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Kamil Ahmet Çörekçi, Eskişehirspor'a döneceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyledi. Takımın kamp yaptığı Samorin kasabasında basın toplantısı düzenleyen 25 yaşındaki sağ bekin sözlerinden satır başları:
-Eskişehir'e dönmek gibi bir niyetim yok. Kimseyle görüşmedim, arayan soran oldu, hiç telefonumu açmadım. Ben buranın futbolcusuyum. Burada mutluyum.
-Pereira'yı yakından takip ediyorum. Ne yediğine içtiğine bakıyorum. Ondan çok şey öğreneceğim. Ben rekabete hazırım. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Takımın kalitesi gerçekten çok yüksek.
-Takım arkadaşlarım ve hocalarım bana yardımcı oluyor. Ersun hoca bizim konsantre olmamızı istiyor. Bize her maç ve idmanda 'sert girin hiç fark etmez' diyor.
-Ersun hoca beni aradı. 'Seni takımda görmek istiyorum' deyince iki kere düşünmedim. Kimseyi aramadım, sormadım. Ona güveniyorum.
ŞANSLI HİSSEDİYORUM
Bordo-mavili takıma geldiği için kendisini şanslı hissettiğini ifade eden Çörekçi, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu söyledi. Çörekçi, "Eskişehirspor'un benim için ayrı bir yeri var. Bana çok katkı sağladılar. Ama ben daha büyük camiadayım" dedi.
-Eskişehir'e dönmek gibi bir niyetim yok. Kimseyle görüşmedim, arayan soran oldu, hiç telefonumu açmadım. Ben buranın futbolcusuyum. Burada mutluyum.
-Pereira'yı yakından takip ediyorum. Ne yediğine içtiğine bakıyorum. Ondan çok şey öğreneceğim. Ben rekabete hazırım. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Takımın kalitesi gerçekten çok yüksek.
-Takım arkadaşlarım ve hocalarım bana yardımcı oluyor. Ersun hoca bizim konsantre olmamızı istiyor. Bize her maç ve idmanda 'sert girin hiç fark etmez' diyor.
-Ersun hoca beni aradı. 'Seni takımda görmek istiyorum' deyince iki kere düşünmedim. Kimseyi aramadım, sormadım. Ona güveniyorum.
ŞANSLI HİSSEDİYORUM
Bordo-mavili takıma geldiği için kendisini şanslı hissettiğini ifade eden Çörekçi, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu söyledi. Çörekçi, "Eskişehirspor'un benim için ayrı bir yeri var. Bana çok katkı sağladılar. Ama ben daha büyük camiadayım" dedi.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:37
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