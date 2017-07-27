 Muharrem Usta'ya büyük destek – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ya büyük destek

    <a href="/index/muharrem-usta?id=1bd938df-2ac6-4047-83e7-9107907d10c2" class="" rel="tag">Muharrem Usta</a>'ya büyük destek

    Trabzonspor Kulüp Başkanı 'yı, protesto etmek isteyen kişi ve kişiler tarafından asılan pankart büyük tepki topladı. Başkan Usta'ya destek mesajları yağarken, pankartı asanların ve arkasındaki güçlerin bir an önce ortaya çıkartılarak deşifre edilmeleri istendi.

    Trabzonspor Başkanı 'yı protesto etmek isteyen kişi veya kişiler tarafından Usta'nın sahibi olduğu hastanenin önüne asılan pankart büyük bir tepki topladı. Üzerinde Usta'nın fotoğrafıyla birlikte "Yalanın batsın yalancısın" sözleri bulunan pankartı kimlerin astığı ise henüz tespit edilemedi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan pankart bordo-mavili taraftarların büyük tepkisini çekti. Yapanların bir an önce deşifre edilmesi istenirken, sosyal medya üzerinden de bordo-mavili taraftarlar 'ya büyük destek verdi.

    Yapılan eylemin Trabzonspor'a zarar verdiği savunulurken, sivil toplum kuruluşlarının da bu yapılan eyleme tepki vermek için bir araya gelecekleri öğrenildi.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ya büyük destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.