 ''Muharrem Usta’nın yanındayız'' – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    ''’nın yanındayız''

    ''Muharrem Usta’nın yanındayız''

    Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı , hastanesinin önünde dün gece açılan pankartla protesto edilen bordo-mavili kulübün başkanı 'ya destek verdi.

    Hopikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un, Türk spor tarihinde her zaman için sevginin, bağlılığın ve mücadeleden vazgeçmemenin sembolü olduğunu belirterek Türk insanının yüce gönlünün spor sahalarındaki temsilciliğini üstlendiğini vurguladı.

    'ya karşı sosyal ve görsel medyada yapılan yakışıksız, çirkin ve yaralayıcı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Hopikoğlu, şunları kaydetti:

    "Herkes bilmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de, yarın da Sayın Muharrem Usta'nın, ailesinin ve Medical Park camiasının yanındayız. Unutulmaması gereken en önemli nokta, biz bu toprakların insanları için, sevginin özgür ancak saygının mecburiyet olduğu gerçeğidir. Her meslekte, her yöneticinin eleştirilebilir olduğu hayatın bir gerçeği olsa da saygının her daim herkes için esas teşkil etmesi kaliteli bir toplumun temelidir. Trabzon'a gönül veren, Trabzonlu olmaktan gurur duyan herkesi Trabzon'a yakışır şekilde birlik olmaya çağırıyoruz."

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:23
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