''Muharrem Usta’nın yanındayız''
Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, hastanesinin önünde dün gece açılan pankartla protesto edilen bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta'ya destek verdi.
Hopikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un, Türk spor tarihinde her zaman için sevginin, bağlılığın ve mücadeleden vazgeçmemenin sembolü olduğunu belirterek Türk insanının yüce gönlünün spor sahalarındaki temsilciliğini üstlendiğini vurguladı.
Muharrem Usta'ya karşı sosyal ve görsel medyada yapılan yakışıksız, çirkin ve yaralayıcı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Hopikoğlu, şunları kaydetti:
"Herkes bilmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de, yarın da Sayın Muharrem Usta'nın, ailesinin ve Medical Park camiasının yanındayız. Unutulmaması gereken en önemli nokta, biz bu toprakların insanları için, sevginin özgür ancak saygının mecburiyet olduğu gerçeğidir. Her meslekte, her yöneticinin eleştirilebilir olduğu hayatın bir gerçeği olsa da saygının her daim herkes için esas teşkil etmesi kaliteli bir toplumun temelidir. Trabzon'a gönül veren, Trabzonlu olmaktan gurur duyan herkesi Trabzon'a yakışır şekilde birlik olmaya çağırıyoruz."
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:23
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Lucescu ile masaya oturuldu
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Yorum
Engin bi lucesku bi fatih terim karar verin fotomac hangisi geliyor
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 90
Yorum
suleyman beşiktaş türk olamdığı için bırakmaz diyen arkadaş sen dön önce tutuğun takımın kököleri nerden geliyor bi bak ayrıca sezon planlaması yapılmış bjk hocayı göndericek oldu isterseniz fb ve gs yarım şar porsiyon halinde şampiyonluğu paylaştıralım hadi hadi başka kapıya aklınız varsa terim diye tudoru yollamazsınız
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Sturm Graz - Fenerbahçe | 20.00
Toplam 1
Yorum
aykut hoca mehmet ekıcı nerede
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