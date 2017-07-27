Matus Bero: Doğru yerdeyim

Bordo mavili takımın Slovakyalı orta saha oyuncusu Matus Bero, yeni sezonda kulübün 50'nci yılına yakışır bir şekilde mücadele etmek istediklerini söyledi. Slovakya'da kamp çalışmlarını sürdürdüklerini anlatan Bero, "Yüksek kalitede bir yerde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ama önemli olan bizim için de iyi bir kamp geçirmek. Her şey iyi gidiyor. Güzel bir kamp gerçekleştiriyoruz. 5 hazırlık maçı oynadık. Bu maçlarda kaybedip kazanmak fazla önemli değil. Her gün antrenmanlar yapıyoruz. Zor bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Geçen sezon tüm hazırlık maçlarımızı kazanmıştık ama lige iyi başlayamamıştık. Bu nedenle sonuçlar çok önemli değil. Önemli olan takım içindeki uyumumuz, birbirimizi tanımamız ve iyi bir kamp geçirmemiz" dedi.



"KARİYERİM İÇİN DOĞRU YERDEYİM"

Kariyeri ve yeni sezondaki hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bero, şöyle konuştu: "Geçen yıl ligi 6'ncı sırada bitirdik. Bu yıl lige daha iyi başlayıp daha iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Kulüp olarak 50'nci yılımızı kutlayacağız. Bizim de planlarımız var. Taraftarlarımızın da desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hiçbir zaman İstanbul takımları ile Trabzonspor'u karşılaştırmadım. Çünkü Trabzonspor büyük bir camia. Burada olmaktan çok mutluyum. Kariyerim açısından da bu yaşta böyle bir kulüpte kariyerimi devam ettirdiğim için de çok mutluyum. Gerçekten olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum"



5 MAÇTA 11 GOL

Geride kalan sezonda ligde oynadığı 34 maçta kalesinde 34 gol görerek bu alanda ligde en az gol yiyen takımların başında yer alan Trabzonspor'un hazırlık karşılaşmalarında da kalesi düştü. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 hazırlık maçı oynayan bordo mavililer, 5 karşılaşmada kalesinde toplam 11 gol gördü. Trabzonspor MTK Budapeşte ile Eto Györ karşılaşmalarında 2'şer, Dorogi FC karşılaşmasında 1 ve SFK Sered ile Zilina maçlarında da kalesinde 3'er gol görmüştü.



EN GOLCÜLER YUSUF YAZICI İLE RODELLAGA

Slovakya'da devam eden kamp çalışmalarında 4 hazırlık maçı oynayan Trabzonspor'da, Yusuf Yazıcı ile Hugo Rodallega 4 maçta attıkları 2'şer golle hazırlık karşılaşmalarının en golcü isimleri oldular. Özellikler geride kalan sezonda lig ve kupada 6 gol ve 10 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın skora katkı sağlamaya devam etmesi, teknik heyeti de memnun etti.



SON MAÇ HEERENVEEN İLE

19 Temmuz'da Slovakya'da 2'nci etap kamp çalışmalarına başlayan ve burada 4 hazırlık maçı oynayan Trabzonspor, Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Heerenveen ile oynayacağı hazırlık maçı ile Slovakya kampını noktalayacak. 30 Temmuz'da oynanacak karşılaşmanın ardından bordo mavililer özel uçak ile Türkiye'ye dönecek.



2 AĞUSTOS DOĞUMLULARA JEST

Trabzonspor Kulübü, 2 Ağustos'ta yapılacak olan 50'nci yıl kutlamalarında da 2 Ağustos'ta doğanlar için ayrıca jest yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavili kulübün internet sitesinden 'Seninle Yeniden Doğuyoruz' başlığıyla konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2 Ağustos'ta doğanlar, Trabzonsporumuzun 50'nci yıl kutlamalarını özel tribünden, dilediği bir kişiyle birlikte izliyor" denildi. Medical Park Stadyumu'nda yapılacak kutlamaları izlemek isteyen 2 Ağustos tarihli doğumluların, kulübün internet sitesinden kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.



