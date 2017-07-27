Düello Fırtına’nın
Trabzonspor, hazırlık maçında Slovakya 1. Lig ekibi Zilina’yı Kucka, Uğur (Pen), Bongonda ve Okay’ın golleri ile yıktı. Yeniler siftah yaptı.
Bordo-mavili takım Slovakya'daki 4'üncü hazırlık maçında Slovakya 1'inci Lig ekibi MSK Zilina'yı 4-3 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini 30'uncu dakikada Kucka, 45'te penaltıdan Uğur (Pen), 64'te Bongonda ve 81'inci dakikada Okay atarken, rakip takımın golleri 23 ve 59'da Polievka, 49'uncu dakikada Vallo kaydetti. Bu arada Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan, Slovakya kampındaki ilk üç hazırlık maçında forma giymemişti. Yusuf Erdoğan, Zilina maçının 77. dakikasında ise Kucka'nın yerine oyuna dahil oldu.
SİFTAH YAPTILAR
Trabzonspor'un yeni transferleri Kucka ve Bongonda ilk kez gol attı. Kucka maç sonrası, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Lig başladığı zaman taraftarımız hazır bir takım görecek" ifadesini kullandı.
İLK KEZ FORMA GİYDİLER
Trabzonspor 'da sakatlığı yeni düzelen Abdülkadir Ömür ile vize işlemleri nedeniyle Slovakya kampına geç dahil olan Hasan Batuhan Artaslan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynan hazırlık maçlarında ilk kez Zilina karşısında forma giydiler. İki oyuncu da 82'de oyuna girdi.
RAMİL HASRET GİDERDİ
Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezonun devre arasında Zilina'ya 1.5 yıllığına kiraladığı Ramil Sheidaev hazırlık maçı öncesi eski takım arkadaşları ve teknik heyetle hasret giderdi.
TARAFTARDAN TAM DESTEK
Trabzonspor taraftarları Zilina ile oynanan hazırlık maçında takımı yalnız bırakmadı. Az sayıdaki Zilina taraftarıyla birlikte maçı izleyen taraftarlar, futbolcularla da fotoğraf çekilme imkanı buldu. Gelen galibiyetle taraftarın yüzü güldü.
VİTTEK MAÇI TAKİP ETTİ
Bordo-mavili takımın eski Slovak oyuncularından Vittek, maçı izlemeye geldi. Karşılaşma öncesinde kaptan Onur Recep Kıvrak ile görüşen Vittek, Trabzonspor'u uzun zamandır takip ettiğini söyledi. Vittek, takıma başarılar diledi.
NASIL OYNADILAR?
Esteban
Kaledeki performansıyla çok hazır gözükmedi. Onur'la bu sezon ciddi bir rekabete girmesi beklenen tecrübeli eldivenin ligin başlamasına az bir zaman kala çok çalışması şart.
Bongonda
İlk 3 hazırlık maçına oranla daha hazır, mücadeleci ve savunma yönüyle de ön plana çıktı. Zaman zaman çalımları abartsa da özgüvenini
kazanmaya başladığı görüldü.
Onazi
Kampın tartışmasız en iyileri arasında yer alan Onazi, orta sahadaki rekabette formasını kaptırmamakta kararlı. Dün oyuna sonradan girmesine rağmen iki şık asist yaptı.
Olcay
Yavaş yavaş form tutmaya başlayan tecrübeli oyuncu, tam da Yanal'ın istediği gibi sağ kanatta hem hücuma, hem de ofansa katkılar yaptı. Mücadeleci kimliği ile öne çıkıyor.
SİFTAH YAPTILAR
Trabzonspor'un yeni transferleri Kucka ve Bongonda ilk kez gol attı. Kucka maç sonrası, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Lig başladığı zaman taraftarımız hazır bir takım görecek" ifadesini kullandı.
İLK KEZ FORMA GİYDİLER
Trabzonspor 'da sakatlığı yeni düzelen Abdülkadir Ömür ile vize işlemleri nedeniyle Slovakya kampına geç dahil olan Hasan Batuhan Artaslan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynan hazırlık maçlarında ilk kez Zilina karşısında forma giydiler. İki oyuncu da 82'de oyuna girdi.
RAMİL HASRET GİDERDİ
Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezonun devre arasında Zilina'ya 1.5 yıllığına kiraladığı Ramil Sheidaev hazırlık maçı öncesi eski takım arkadaşları ve teknik heyetle hasret giderdi.
TARAFTARDAN TAM DESTEK
Trabzonspor taraftarları Zilina ile oynanan hazırlık maçında takımı yalnız bırakmadı. Az sayıdaki Zilina taraftarıyla birlikte maçı izleyen taraftarlar, futbolcularla da fotoğraf çekilme imkanı buldu. Gelen galibiyetle taraftarın yüzü güldü.
VİTTEK MAÇI TAKİP ETTİ
Bordo-mavili takımın eski Slovak oyuncularından Vittek, maçı izlemeye geldi. Karşılaşma öncesinde kaptan Onur Recep Kıvrak ile görüşen Vittek, Trabzonspor'u uzun zamandır takip ettiğini söyledi. Vittek, takıma başarılar diledi.
NASIL OYNADILAR?
Esteban
Kaledeki performansıyla çok hazır gözükmedi. Onur'la bu sezon ciddi bir rekabete girmesi beklenen tecrübeli eldivenin ligin başlamasına az bir zaman kala çok çalışması şart.
Bongonda
İlk 3 hazırlık maçına oranla daha hazır, mücadeleci ve savunma yönüyle de ön plana çıktı. Zaman zaman çalımları abartsa da özgüvenini
kazanmaya başladığı görüldü.
Onazi
Kampın tartışmasız en iyileri arasında yer alan Onazi, orta sahadaki rekabette formasını kaptırmamakta kararlı. Dün oyuna sonradan girmesine rağmen iki şık asist yaptı.
Olcay
Yavaş yavaş form tutmaya başlayan tecrübeli oyuncu, tam da Yanal'ın istediği gibi sağ kanatta hem hücuma, hem de ofansa katkılar yaptı. Mücadeleci kimliği ile öne çıkıyor.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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