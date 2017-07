"Burak'a çubuklu formayı giydireceğiz"

Meriç, 50. yıldan borçlara, Burak'tan Yusuf Erdoğan'a, Ersun Yanal'dan Akyazı Stadı'na kadar olan geniş bir yelpazeyi anlattı ve hedeflerinin zirveye oynayan bir takımla şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi. Meriç'in yaptığı açıklamalar şöyle;



"50. YILI ŞÖLEN HAVASINDA KUTLAYACAĞIZ"

"Trabzonspor'un 50. kuruluş yılı. Etkinlikler hazırladık. Trabzon'da ve İstanbul'da etkinlikler yapacağız. Trabzonspor, Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri. Hedef sadece 50. yılda değil her zaman şampiyon olmaktır. Trabzonspor geçen sene yeni yapılanmaya gitti. Bu çevrede yeni kadro oluşturduk. Bu konuda en önemli hedef Trabzonspor'un iskelet oluşturması. Bunu başararak şampiyon olacak takım yaratmak istiyoruz. Bu iskeleti oluşturduk. Eksik olan yerlere transferler yaptık. Bunları giderince iyi bir Trabzonspor görecekler."



"BORÇ GIRTLAĞA KADARDI"

"Türk takımlarının büyük sorunu mali konulardır. Kulübün biz geldiğimiz borçları vardı. Sürdürülebilir halde değildi bu borçlar. Yıllık 90 milyon TL geliri varken, borcu 200 milyon TL idi. Her sene 130 milyon TL açık veriyordu. Biz geldiğimizde gelirlerini 200 milyon TL'ye yaklaştırdık. Borçta yatay gitmeye başladı. Transferleri ince eleyip, çok para harcamadan, ihtiyaç olan bölgelere takviyeler yaparak gerçekleştirdik. Gelirlerimizi arttırmak, sponsorluklar bulmak zorundayız. Bu mali yapı içinde takımı iyi kurup, Trabzonspor'u en iyi yerlere getirmek istiyoruz."



"BURAK'A ÇUBUKLU FORMAYI GİYDİRECEĞİZ"

"Burak Yılmaz Türkiye'ye gelmek istiyor. Trabzonspor'da oynamak istediğini kendisi de söyledi. Burak'ın Trabzonspor'da ayrı yeri var. Yeni stadımızın açılışına geldi. Çok ilgi gördü. Biz de onu takımda görmek isteriz. Şu an kesinleşmiş bir şey yok. Temaslar oldu. O da gelmek istiyor. Şartlar oluşursa, çubuklu formayı giymesini isteriz."



YUSUF ERDOĞAN KONUSU

"Yusuf Erdoğan'a şu anda teklif yok. Bizim oyuncumuz. Beşiktaş'a gitmesi bir ara gündemdeydi. Onun bonservis bedeli vardı. Kulübü mutlu edecek bir teklif olursa. O da gitmek istiyor. Ibanez ile görüştük. Hocamız geçen sene pek oynatamadı. Resmi bir teklif yok. Yurt içinde kalmak istediğini söyledi. Ibanez'in Türkiye'de oynaması için bazı kulüplerle görüştük."



"KİRALIKLAR GİDECEK"

"Kucka'yı aldık. Başka oyuncularla da görüşüyoruz. Geçen sene kiralık olan oyuncuları göndermek istiyoruz. Onun dışında gidecek oyuncu yok. Eksiklerimiz var. Hoca bunları tespit etti. Stoper,10 numara mevkiine ve forvet bölgesine transfer yapacağız. Geçen sene iskeleti kurduktan sonra eksik bölgelerimiz gördük. Bu bölgelere alacağımız oyuncular direkt oynayacak oyuncular olacak. Bu konuda eski yanlışları devam ettirmeyeceğiz. Bu sene takviyelerle zirveye oynamak istiyoruz."



"TRABZONSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR"

"Biz geldiğimizde takımın oyuncu bütçesi 140 milyon TL idi. 50'den fazla oyuncu vardı. Geldikten sonra kadro planlaması yaptık. Çok pahalı oyuncular almadık. Şu an hedeflediğimiz, ihtiyacımız olanı almak. Genç oyuncularda alıyoruz. Aldığımız oyuncuları kiralık olarak veriyoruz, geliştiriyoruz. Artık Trabzonspor'a çok pahalı oyuncular gelsin, sonra gitsin dönemi yok. Çoğu oyuncumuzu bedelsiz verdik.



ŞİKE VE BEKLENTİLER

"Şike tescillenmiş. Şike olmuş. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş, Şike sürecinde tek eksik, ligin tescillenmesi ve kupanın Trabzonspor'a verilmesidir. Biz CAS'a başvurduk. CAS, 'şike vardır. Yaptırımını TFF yapmalıdır' dedi. Biz bu konuda FIFA'ya gittik. Hukuki süreç devam ediyor. Sonucunda verilen karar, herkesin kabulüdür. Şike yapılmıştır ama yaptırımlarının bir kısmı yapılmamıştır. Sonucu bekleyip, göreceğiz."



ERSUN HOCAYA GÜVENİMİZ TAM

"Futbol takımında devamlılık olması lazım. Ersun hocaya güveniyoruz. Uzun soluklu süreç için anlaştık. Geleceğe yönelik plan yaptık. Geçen sene taraftarlarımıza eksikliklerimizi göreceğimizi ve bir sonraki sene zirveye oynayacağımızı söyledik. Ersun Yanal'ın arkasındayız."



"BU TAKIM ZİRVEYE OYNAR"

"İyi bir kadro yapılanması içindeyiz. Bu takım zirveye oynayacak. Bütün takımların en önemli gücü taraftar. Bizim 12. adamımız onlar. Akyazı Stadı'na geçtik. 30 binin üzerinde seyirci maçları izledi. Yeni stadımız bizim 13. gücümüz. Bu takım taraftarlarımızı mutlu edecektir."