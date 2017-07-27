Açılış maçı 13 Ağustos’ta
2017-18 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1, 2 ve 3. hafta programı açıklandı.
Trabzonspor ilk hafta 13 Ağustos Pazar günü Şenol Güneş Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00. Ardından 20 Ağustos Pazar günü 21.45'te Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Fırtına, 3. haftada da 26 Ağustos Cumartesi 21.45'te Göztepe deplasmanında sahne alacak. Bu müsabaka seyircisiz olacak.
3 GÜN İZİNLE DİNLENECEKLER
Karadeniz ekibinin Slovakya kampı sonrasındaki programı belli oldu. 1 Ağustos tarihinde yurda dönecek olan bordo-mavili takım üç gün izin yapacak. 5 Ağustos'ta yeniden top başı yapacak Trabzonspor, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam edecek. Ersun Yanal'ın tesislerde takıma son şeklini vermesi bekleniyor.
3 GÜN İZİNLE DİNLENECEKLER
Karadeniz ekibinin Slovakya kampı sonrasındaki programı belli oldu. 1 Ağustos tarihinde yurda dönecek olan bordo-mavili takım üç gün izin yapacak. 5 Ağustos'ta yeniden top başı yapacak Trabzonspor, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam edecek. Ersun Yanal'ın tesislerde takıma son şeklini vermesi bekleniyor.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:39
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