 Yeni bir yıldız doğuyor – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Yeni bir yıldız doğuyor

    Yeni bir yıldız doğuyor

    ’un 18 yaşındaki sol beki Abdürrahim Dursun, performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    Fırtına, Avrupa'daki kampında yeni bir yetenek kazandı. Bordo-mavililerin geçen sezonun ikinci yarısında profesyonel sözleşme imzalayıp, yurt dışı kampı kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Abdürrahim Dursun, gösterdiği performans ile tam not aldı. İdmanlardaki çalışkanlığının yanı sıra görev aldığı hazırlık maçlarında da başarılı bir futbol sergileyen genç sol bek, Yusuf Yazıcı'dan sonra Dünya Şampiyonu Erdoğdu Anadolu Lisesi'nin yeni yıldız adayı olarak vitrine çıktı. Abdürrahim'in gösterdiği performans ile 'da kalıcı olacağının da sinyallerini veriyor

    Abdürrahim'in sol bekte gösterdiği performans ile Mas ile rekabet eder seviyeye gelmesi bu bölgede alternatif arayan Ersun Yanal'ın da yüzünü güldürdü. Abdürrahim'in kadroda kalmak bir yana forma giymek için gösterdiği müthiş mücadele 'Trabzon yeni bir yıldız daha kazanıyoruz' yorumlarını da beraberinde getiriyor.

    EN BÜYÜK HAYALİM
    Abdürrahim Dursun, Trabzonspor formasını giymenin en büyük hayali olduğunu belirtiliyor. Genç oyuncu, "Bunun için her şeyimi ortaya koyuyorum. Benim görevim çok çalışmak ve her zaman hazır durumda olmak. Formanın, şansın ne zaman geleceği belli olmaz" ifadesini kullandı.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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