Yeni bir yıldız doğuyor
Trabzonspor’un 18 yaşındaki sol beki Abdürrahim Dursun, performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Abdürrahim'in sol bekte gösterdiği performans ile Mas ile rekabet eder seviyeye gelmesi bu bölgede alternatif arayan Ersun Yanal'ın da yüzünü güldürdü. Abdürrahim'in kadroda kalmak bir yana forma giymek için gösterdiği müthiş mücadele 'Trabzon yeni bir yıldız daha kazanıyoruz' yorumlarını da beraberinde getiriyor.
EN BÜYÜK HAYALİM
Abdürrahim Dursun, Trabzonspor formasını giymenin en büyük hayali olduğunu belirtiliyor. Genç oyuncu, "Bunun için her şeyimi ortaya koyuyorum. Benim görevim çok çalışmak ve her zaman hazır durumda olmak. Formanın, şansın ne zaman geleceği belli olmaz" ifadesini kullandı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:36
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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