Serdar Taşçı transferinde sona doğru
Trabzonspor'un uzun süredir transferini bitirmek için uğraş verdiği Serdar Taşçı transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Rusya'da bulunan Başkan Muharrem Usta, Spartak Moskova'lı yöneticilerle transferi bitirme aşamasına geldi.
Trabzonspor'a gelmeye 'evet' diyen Serdar Taşçı, Başkan Muharrem Usta ile her konuda anlaşmaya varırken, Rus kulübünde 1 yıl daha sözleşmesi olan Serdar Taşcı'nın uygun bir bonservis bedeliyle bordo-mavili takıma geleceği öğrenildi. Rusya'da bulunan başkan Muharrem Usta'nın transferi bitirmesinin ardından Serdar Taşcı ile birlikte Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
BURAK YILMAZ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Trabzonspor'un gündemine olan diğer oyuncu Burak Yılmaz konusunda da Karadeniz ekibi bekleyişini sürdürüyor. Burak Yılmaz ile her konuda anlaşmaya varmasının ardından Çin kulübü Beijing Guoan'nın oyuncu hakkında vereceği karar bekleniyor. 6 Milyon Euro'da direten Çin ekibinin bu rakamın altına düşmediği öğrenilirken, Burak Yılmaz'ın ise ayrılmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.(İHA)
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:45
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 44
Yorum
Cimbom kalbi seninle Inşallah gelir beyler tudordan ve bazı geçmiş hocalardan daha başarılı umarım başa geçer cim bom mun
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Yuvaya dönüyor
Toplam 19
Yorum
GS SENİN YUVAN DENAYER. DOĞRUYSA HOŞ GELDİN GS YIM İNŞALLAH DOĞRUDUR DENAYER. GEL GS SENİN YUVAN
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Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı
Toplam 38
Yorum
kral fatıh terime de yapmıstınız galatasaray toparlanamadı bıdaha barı senol hocaya karısmayın
Serdar Taşçı transferinde sona doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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