 Serdar Taşçı transferinde sona doğru – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    transferinde sona doğru

    Serdar Taşçı transferinde sona doğru

    'un uzun süredir transferini bitirmek için uğraş verdiği transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Rusya'da bulunan Başkan Muharrem Usta, Spartak Moskova'lı yöneticilerle transferi bitirme aşamasına geldi.

    'un uzun zamandır gündeminde olan için başkan Muharrem Usta, Rusya'nın başkentti Moskova'da görüşmelerini sürdürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği savunma oyuncusu için tüm şartlarını zorlayan Karadeniz ekibi uzun süredir peşinde olduğu futbolcunun transferini bitirmek üzere.

    Trabzonspor'a gelmeye 'evet' diyen Serdar Taşçı, Başkan Muharrem Usta ile her konuda anlaşmaya varırken, Rus kulübünde 1 yıl daha sözleşmesi olan Serdar Taşcı'nın uygun bir bonservis bedeliyle bordo-mavili takıma geleceği öğrenildi. Rusya'da bulunan başkan Muharrem Usta'nın transferi bitirmesinin ardından Serdar Taşcı ile birlikte Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

    BURAK YILMAZ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
    Trabzonspor'un gündemine olan diğer oyuncu Burak Yılmaz konusunda da Karadeniz ekibi bekleyişini sürdürüyor. Burak Yılmaz ile her konuda anlaşmaya varmasının ardından Çin kulübü Beijing Guoan'nın oyuncu hakkında vereceği karar bekleniyor. 6 Milyon Euro'da direten Çin ekibinin bu rakamın altına düşmediği öğrenilirken, Burak Yılmaz'ın ise ayrılmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.(İHA)
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar Taşçı transferinde sona doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.