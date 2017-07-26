Serdar geliyor
Spartak Moskova, 30 yaşındaki stoperin ısrarla ayrılmak istemesi nedeniyle kolaylık sağlayacak Serdar Taşçı’nın Trabzon ile yıllığı 1.8 milyon euro’dan 3 senelik anlaşma yapması bekleniyor.
KULÜBÜNE REST ÇEKTİ
Sadece 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Rus temsilcisinin Serdar Taşçı'yı uygun bir bonservis bedeliyle gözden çıkarması bekleniyor. Bordo-mavili takımın formasını giymek isteyen Serdar, kulübüne ayrılmak istediğini bildirmiş ve anlayış beklediğini belirtmişti. Başarılı futbolcu uzun uğraşlar sonucu kulübünü ikna etmiş ve Karadeniz ekibine "Gelin" demişti. Trabzonspor'un başarılı oyuncu ile senelik 1.8 milyon euro'dan (7.7 milyon TL) 3 yıllık prensip anlaşması yaptığı biliniyor.
62 MAÇTA 3 GOL ATTI
Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan, 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacı, çok büyük bir aksilik olmazsa bugün KAP 'a bildirilecek. Tecrübeli savunmacının babası Nihat Taşçı, geçen yaz transfer döneminde Başkan Usta'dan oğlunu almasını etmiş ama bu transfer gerçekleşmemişti.
Yunus Emre SEL
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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