 Serdar geliyor – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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HEPSİ
    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Serdar geliyor

    Serdar geliyor

    Spartak Moskova, 30 yaşındaki stoperin ısrarla ayrılmak istemesi nedeniyle kolaylık sağlayacak ’nın Trabzon ile yıllığı 1.8 milyon euro’dan 3 senelik anlaşma yapması bekleniyor.

    , uzun zamandır gündeminde olan Serdar Taşçı'da mutlu sona sadece bir adım uzakta... Karadeniz ekibinin kurmayları, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Serdar için ikinci kez sefere çıktı. Başkan Muharrem Usta ve birkaç yönetici dün Rusya'ya gitti. Spartak Moskova ile bugün masaya oturacak olan Başkan Usta, deneyimli stoper ile birlikte Türkiye'ye dönmekte bu kez çok kararlı.

    KULÜBÜNE REST ÇEKTİ
    Sadece 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Rus temsilcisinin Serdar Taşçı'yı uygun bir bonservis bedeliyle gözden çıkarması bekleniyor. Bordo-mavili takımın formasını giymek isteyen Serdar, kulübüne ayrılmak istediğini bildirmiş ve anlayış beklediğini belirtmişti. Başarılı futbolcu uzun uğraşlar sonucu kulübünü ikna etmiş ve Karadeniz ekibine "Gelin" demişti. Trabzonspor'un başarılı oyuncu ile senelik 1.8 milyon euro'dan (7.7 milyon TL) 3 yıllık prensip anlaşması yaptığı biliniyor.

    62 MAÇTA 3 GOL ATTI
    Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan, 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacı, çok büyük bir aksilik olmazsa bugün KAP 'a bildirilecek. Tecrübeli savunmacının babası Nihat Taşçı, geçen yaz transfer döneminde Başkan Usta'dan oğlunu almasını etmiş ama bu transfer gerçekleşmemişti.

    Yunus Emre SEL
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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