 Şampiyonluk istiyoruz – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Şampiyonluk istiyoruz

    Şampiyonluk istiyoruz

    Bordo-mavililerin Slovak futbolcuları , ve , basın toplantısı düzenledi.

    İlk olarak konuşan 35 yaşındaki , güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sadece Slovakya genelinde değil Avrupa genelinde çok güzel bir komplekste hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ev sahibi olduğumuzdan dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz" dedi. Durica şöyle devam etti: "'nın gelmesiyle bu takım kalitesini oluşturmaya başladı. Kaliteli bir takım olduğumuza inanıyoruz. Bu sene kulübümüz 50'inci yılını kutluyor. Onun için biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede ligi tamamlamak istiyoruz. Şampiyonluğa oynamak istiyoruz."

    KAMPIMIZ İYİ GEÇİYOR
    Milan'dan kadroya dahil edilen Juraj Kucka transfer sürecini anlattı. 30 yaşındaki futbolcu, 'un kendisini almak istediğinde kulüple ilgili pek bilgisi olmadığını kaydederek, "Transferim ciddileştikten sonra Durica ile görüşerek bilgi aldım. Milli takımda oynadığım Türkiye'de forma giyen Slovak arkadaşlarım var. herkes Trabzon için iyi şeyler söyledi ve geldim" dedi.

    Milan ile Trabzonspor arasındaki oyun farkını anlatmak için çok erken olduğunu belirten Kucka, "Henüz 2 haftadır takımla birlikteyim. Antrenmanlar farklı. Her teknik direktöre göre idmanlar değişiyor. Bunun haricinde oyuncuları ve isimleri tanımam gerekiyor. Kendilerine özgü oyun davranışları var. Bu her maçta iyiye gidiyor. Zamanımız var, bunun için. Kampımız çok iyi geçiyor" diye konuştu.

    ZOR DÖNEM BİTTİ
    Matus kendilerini evlerinde olduğu için mutlu hissettiğini, yeni sezona hazır girmek için en iyi şekilde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı. Geçen sezon sakatlığının ardından düşüşe geçen 21 yaşındaki oyuncu, "Sakatlığım sonrası ilk 6 ay benim için zor bir dönemdi. O arada kendimi güçlendirmeye çalıştım. Ama artık geçtiğini düşünüyorum. Yeni bir sezon başlıyor. Benim için de yeni bir dönem başlıyor. Normalde benim oynadığım yer 8 numara. Hocamız bana nerede görev verirse orada oynarım" diye konuştu.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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