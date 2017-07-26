Şampiyonluk istiyoruz
Bordo-mavililerin Slovak futbolcuları Durica, Kucka ve Bero, basın toplantısı düzenledi.
KAMPIMIZ İYİ GEÇİYOR
Milan'dan kadroya dahil edilen Juraj Kucka transfer sürecini anlattı. 30 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un kendisini almak istediğinde kulüple ilgili pek bilgisi olmadığını kaydederek, "Transferim ciddileştikten sonra Durica ile görüşerek bilgi aldım. Milli takımda oynadığım Türkiye'de forma giyen Slovak arkadaşlarım var. herkes Trabzon için iyi şeyler söyledi ve geldim" dedi.
Milan ile Trabzonspor arasındaki oyun farkını anlatmak için çok erken olduğunu belirten Kucka, "Henüz 2 haftadır takımla birlikteyim. Antrenmanlar farklı. Her teknik direktöre göre idmanlar değişiyor. Bunun haricinde oyuncuları ve isimleri tanımam gerekiyor. Kendilerine özgü oyun davranışları var. Bu her maçta iyiye gidiyor. Zamanımız var, bunun için. Kampımız çok iyi geçiyor" diye konuştu.
ZOR DÖNEM BİTTİ
Matus Bero kendilerini evlerinde olduğu için mutlu hissettiğini, yeni sezona hazır girmek için en iyi şekilde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı. Geçen sezon sakatlığının ardından düşüşe geçen 21 yaşındaki oyuncu, "Sakatlığım sonrası ilk 6 ay benim için zor bir dönemdi. O arada kendimi güçlendirmeye çalıştım. Ama artık geçtiğini düşünüyorum. Yeni bir sezon başlıyor. Benim için de yeni bir dönem başlıyor. Normalde benim oynadığım yer 8 numara. Hocamız bana nerede görev verirse orada oynarım" diye konuştu.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:34
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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