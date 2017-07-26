Koşun ve pres yapın

Teknik direktör Ersun Yanal, yeni sezonda agresif oynayan bir Trabzonspor'un sahada olacağı müjdesini verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, idmanlarda bu yöndeki çalışmalara ağırlık verirken, geçen sezonun 2. yarısında sergiledikleri oyunun üstüne koyarak yeni sezonda koşan, pres yapan ve hücum futbolu oynayan bir takım olacaklarını ifade etti. Kamil Ahmet, Bongonda ve Kucka'nın gelişinden memnun olan tecrübeli hoca, stoper, orta saha ile forvete de takviye bekliyor. Yanal, yeni transferlerin uyum süreçlerinden de memnun.