 Genel satış başladı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Genel satış başladı

    Genel satış başladı

    Bu sezonki kombine fiyatları 7 bin TL ile 400 TL arasında değişiyor Kadınlara yüzde 50, öğrencilere ise yüzde 30 indirim uygulanıyor.

    'da 2017-18 sezonunda iç saha maçlarında geçerli olacak kombine kartların genel satışına başlandı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre fiyatlar şöyle: "Platinum B Blok 7 bin lira, Platinum A-C Blok 6 bin 500 lira, VIP Gold 5 bin lira, VIP Silver 4 bin lira, Kategori 1 (Batı 1) bin 500 lira, Kategori 2 (Batı 2) bin 200 lira, Kategori 3 (Doğu 1) bin 100 lira, Kategori 4 (Doğu 2) 900 lira, Kategori 5 (Doğu 3) 700 lira, Kategori 6 (kale arkaları) 400 lira." Bunun yanı sıra 2017-2018 sezonunda derbiler hariç günlük maç bileti fiyatları da belirlendi.

    SATIŞ RAKAMI: 4 BİN 88
    Buna göre Platinum B 425 lira, Platinum A-C 400 lira, VIP Gold 300 lira, VIP Silver 250 lira, Batı 1 90 lira, Batı 2 70 lira, Doğu 1 60 lira, Doğu 2 50 lira, Doğu 3 40 lira, Kale Arkaları 25 lira olarak sabitlendi. Kadınlara yüzde 50, öğrencilere ise yüzde 30 indirim uygulanırken, şu ana kadar satılan kombine sayısı 4 bin 88.

    HEDEF 25 BİN
    Geçtiğimiz sezon 13 bin kombine satan Trabzon yönetiminin bu dönemki hedefi 25 bin. Bordo-mavili yöneticiler sık sık taraftara çağrı yaparak, "50. yılda takıma destek vermek için kombine alın" çağrısı yapıyor. Bordo-mavililerin özellikle Burak Yılmaz'ın transferini beklediği, ardından kombine satışlarının artacağı belirtiliyor.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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