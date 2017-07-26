Genel satış başladı
Bu sezonki kombine fiyatları 7 bin TL ile 400 TL arasında değişiyor Kadınlara yüzde 50, öğrencilere ise yüzde 30 indirim uygulanıyor.
SATIŞ RAKAMI: 4 BİN 88
Buna göre Platinum B 425 lira, Platinum A-C 400 lira, VIP Gold 300 lira, VIP Silver 250 lira, Batı 1 90 lira, Batı 2 70 lira, Doğu 1 60 lira, Doğu 2 50 lira, Doğu 3 40 lira, Kale Arkaları 25 lira olarak sabitlendi. Kadınlara yüzde 50, öğrencilere ise yüzde 30 indirim uygulanırken, şu ana kadar satılan kombine sayısı 4 bin 88.
HEDEF 25 BİN
Geçtiğimiz sezon 13 bin kombine satan Trabzon yönetiminin bu dönemki hedefi 25 bin. Bordo-mavili yöneticiler sık sık taraftara çağrı yaparak, "50. yılda takıma destek vermek için kombine alın" çağrısı yapıyor. Bordo-mavililerin özellikle Burak Yılmaz'ın transferini beklediği, ardından kombine satışlarının artacağı belirtiliyor.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:39
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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