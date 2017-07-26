Bugünkü rakip Msk Zilina

Fırtına, Slovakya kampındaki dördüncü hazırlık maçında bugün, Slovakya 1. Lig ekibi Zilina ile karşılaşacak. TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Yanal'ın henüz performansları beklenen seviyeye ulaşamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Zilina'da Trabzonspor'un Azeri oyuncusu Sheidaev de forma giyiyor.