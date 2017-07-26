 Bugünkü rakip Msk Zilina – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Bugünkü rakip Msk Zilina

    Bugünkü rakip Msk Zilina
    Fırtına, Slovakya kampındaki dördüncü hazırlık maçında bugün, Slovakya 1. Lig ekibi Zilina ile karşılaşacak. TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Yanal'ın henüz performansları beklenen seviyeye ulaşamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Zilina'da Trabzonspor'un Azeri oyuncusu Sheidaev de forma giyiyor.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:37
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