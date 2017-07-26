50. yıl kutlaması 2 Ağustos’ta
Trabzonspor, 50. yılla ilgili açıklama yaptı.
'1 MEŞALE DE SEN YAK' ÇAĞRISI
Takımı yıllardır bütün deplasmanlarda destekleyen Gurbetçi Gençler taraftar grubu binlerce meşale ile İstanbul'u yakmaya hazırlanıyor. "1 Meşale de Sen Yak" diyerek sosyal medyadan taraftarı 30 Temmuz'da Sütlüce Sahili'ne çağıran Gurbetçi Gençler'e diğer taraftar gruplarından da destek geliyor.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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