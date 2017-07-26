 50. yıl kutlaması 2 Ağustos’ta – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    50. yıl kutlaması 2 Ağustos’ta

    50. yıl kutlaması 2 Ağustos’ta

    , 50. yılla ilgili açıklama yaptı.

    Resmi siteden, "Gurur ve zafer dolu yarım asırlık tarihinden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürüyen 'umuzun 50. Yıl kutlamaları 2 Ağustos Çarşamba günü 19.30'da Şenol Güneş Stadı'nda" denildi. Programla ilgili detay verilmedi.

    '1 MEŞALE DE SEN YAK' ÇAĞRISI
    Takımı yıllardır bütün deplasmanlarda destekleyen Gurbetçi Gençler taraftar grubu binlerce meşale ile İstanbul'u yakmaya hazırlanıyor. "1 Meşale de Sen Yak" diyerek sosyal medyadan taraftarı 30 Temmuz'da Sütlüce Sahili'ne çağıran Gurbetçi Gençler'e diğer taraftar gruplarından da destek geliyor.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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