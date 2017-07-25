"Zamana ihtiyacımız var"

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı oteldeki basın toplantısında ilk olarak konuşan 35 yaşındaki Jan Durica, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sadece Slovakya genelinde değil Avrupa genelinde çok güzel bir komplekste hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ev sahibi olduğumuzdan dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz. Macaristan'da da bulunduk. Macaristan'daki kamp alanı ile buradaki kamp alanı arasında çok fark var." diye konuştu.

Tecrübeli savunma oyuncusu, 1 yıl önce Trabzonpor'a geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ben geldikten sonra 12 yeni takım arkadaşım takıma katıldı. Güçlü bir takım olmanız için zamana ihtiyacınız var. Kucka'nın gelmesiyle bu takım kendi kalitesini oluşturmaya başladı. Kaliteli bir takım olduğumuza inanıyoruz. Biliyoruz ki bu sene kulübümüz 50. yılını kutluyor. Onun için biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede ligi tamamlamak istiyoruz. Şampiyonluğa oynamak istiyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için de maksimumu sahaya vermeye çalışacağız."

Durica, takımda Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu gibi genç oyuncuların da kaliteyi artırdığını ifade ederek, "Tabii ki çok fazla çalışmaları gerekiyor. Ondan sonra iyi bir gelecek onları bekliyordur." dedi.

Kucka'nın açıklamaları

İtalyan ekibi Milan'dan kadroya dahil edilen Juraj Kucka ise transfer sürecini anlattı.

Bordo-mavili takımın 30 yaşındaki futbolcusu, şunları kaydetti:

"Transfer dönemi başladığında zaten bizim görüşmelerimiz başlamıştı. Benle görüşüldükten sonra kulüpler kendi aralarında görüşmeye başladı. Milan'dan buraya transferim, kulübün ikna edilmesine kalmıştı. Kulüpler arasında görüşmeler bittikten sonra kulüp başkanımız benimle görüştü. Ama tam olarak kesinleşmemişti. O zaman ben tatildeydim. Tatilimin bitmesini bekledim ve tekrar kulübe dönüp, kulüptekilerle görüşmek ve ondan sonra kararı vermek istedim. Ben Milan'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara çıktım. Kulüpler aralarında anlaştıktan sonra Trabzon'a doğru yola çıktım. Daha sonra da bütün sağlık kontrolünden geçtikten sonra akşam da kontratımı imzaladım ve böylece transferim tamamlandı. "

Kucka, Trabzonspor'un kendini transfer etmek istediğinde kulüple ilgili pek bilgisi olmadığını da kaydederek, "Transferim ciddileştikten sonra Durica ile görüşerek bilgi aldım. Milli takımda oynadığım Türkiye'de forma giyen Slovak arkadaşlarım var. Onlarla milli takım kampında da görüşmüştüm. Kendi milli takım arkadaşlarımdan bir kaç kişi ile görüştüm." dedi.

Milan ile Trabzonspor arasındaki oyun farkını anlatmak için çok erken olduğunu belirten Kucka, "Henüz 2 haftadır takımla birlikteyim. Antrenmanlar farklı. Her teknik direktöre göre antrenmanlar değişiyor. Bunun haricinde oyuncuları ve isimleri tanımam gerekiyor. Öncelikli onların sahadaki oyun yapısını anlamam gerekiyor. Nasıl nerede oynuyorlar. Kendilerine özgü oyun davranışları var. Bu her maçta iyiye gidiyor. Zamanımız var, bunun için. Bunun için buradayız." ifadelerini kullandı.

Bero: Zor bir dönem geçirdim

Matis Bero ise kendilerini evlerinde olduğu için mutlu hissettiğini, yeni sezona hazır girmek için en iyi şekilde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Geçen sezon sakatlığının ardından düşüşe geçen 21 yaşındaki oyuncu, "Sakatlığım sonrası ilk 6 ay benim için zor bir dönemdi. O arada kendimi güçlendirmeye çalıştım. Ama artık geçtiğini düşünüyorum. Yeni bir sezon başlıyor. Benim için de yeni bir dönem başlıyor. Normalde benim oynadığım yer 8 numara. Tabii ki de bu bizim antrenörümüze bağlı. Hocamız bana nerede görev verirse, nerede en fazla verim alabileceğini düşünüyorsa ben de orada oynamaya hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada basın toplantısını çok sayıda Slovak gazeteci de takip etti.