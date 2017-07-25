 Yine reddetti! – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Yine reddetti!

    Yine reddetti!
    Werder Bremen, Trabzonspor'a satmaya yanaşmadığı 'i Orlando'ya da vermedi. Sky Sport, ABD MLS ekibinin Boşnak kökenli '10 numara' için 5 milyon euro teklif ettiğini ancak Bremen'in kabul etmediğini duyurdu. Sky Sport, Bremen'in 1 yıl kontratı kalan Junuzovic'in sözleşmesini uzatma konusunda henüz anlaşamadığını da bildirdi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:14
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