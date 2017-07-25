 Yeni sözleşme – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Yeni sözleşme

    Yeni sözleşme
    Takımdan ayrılmak isteyen Yusuf Erdoğan için beklenen teklifler gelmeyince, yeni kontrat yapılması kararı alındı. Gökhan Saral, Yusuf'un sözleşmesini uzatacaklarını belirterek, "Hiçbir takıma Yusuf'u Trabzonspor'un menfaatleri dışında vermemiz söz konusu değil" dedi. Beşiktaş ve Bursa'nın istediği Yusuf yine gitmekte diretirse kiralık verilecek.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:12
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