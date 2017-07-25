Sol kanada Mahi

Hollanda basını, Trabzonspor'un Groningen'in sol açığı Mimoun Mahi ile ilgilendiğini yazdı.

23 yaşındaki futbolcu geçen sezon 17 gol, 4 asist üretti. Trabzonspor'un Hollanda doğumlu olan Fas asıllı yetenekli oyuncu için birkaç gün içinde resmi teklif yapacağı ileri sürüldü. Hollanda U21 Takımı'nda da görev yapan, forvet ve 10 numara da oynayabilen Mahi için 'Yeni Hakim Ziyech' benzetmesi yapılıyor.