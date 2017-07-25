 Serkan, 2. Lig’e! – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Serkan, 2. Lig’e!

    Serkan, 2. Lig’e!
    'un eski oyuncularından , 2. Lig takımlarından 'a transfer oldu. İstanbul ekibi, Balcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kampa katılan 33 yaşındaki Serkan, daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor ve G.Birliği gibi takımlarda forma giymişti.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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