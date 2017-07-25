 Selçuk’a veto – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Selçuk’a veto

    Selçuk’a veto

    Galatasaraylı defteri başlamadan kapandı.

    Menajerler tarafından yönetime önerilen oyuncuya, ilk olarak taraftarlar büyük tepki gösterdi. Bordo-mavililer, tecrübeli oyuncunun geçmişte Trabzonspor'u yüzüstü bırakıp gitmesi nedeniyle transferine karşı çıktılar. Yöneticiler de 'ın gündemlerinde bulunmadığını ifade ettiler.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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