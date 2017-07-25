 Onur: Maçlar ölçü değil – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Onur: Maçlar ölçü değil

    Onur: Maçlar ölçü değil
    Kaptan , lig başlayınca çok farklı bir Trabzonspor'un sahada olacağını söyledi. Hazırlık karşılaşmalarında alınan skorların çok fazla önemli olmadığını vurgulayan kaptan, "Takım olarak iki kampta da çok iyi çalıştık. Ligde bunun karşılığını göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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