 Moussa Sissoko iddiası – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Moussa Sissoko iddiası

    Moussa Sissoko iddiası
    50. yılına çok güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor'da on numara pozisyonu için Moussa Sissoko ismi ön plana çıktı. Yönetimin, 27 yaşındaki Mali asıllı Fransız futbolcu için nabız yokladığı iddia edildi. Tottenham ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcu için İngiliz kulübüyle yapılan ön görüşmelerin olumlu geçtiği belirtiliyor. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Sissoko'da kiralama formülü kullanılacak.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:01
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